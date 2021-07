Kim Kardashian anuncia fim da KKW Beauty: "Para voltar com marca nova"

VO Victória Olímpio

(crédito: KKW Beauty/Instagram/Reprodução)

Kim Kardashian surpreendeu os fãs após anunciar que irá encerrar temporariamente a marca KKW Beauty. A ex-estrela de Keeping Up With The Kardashians revelou que a mudança será para uma marca completamente nova e com novas fórmulas.

"Para os nossos consumidores leais, tudo começou com um kit de contornos e se expandiu para os olhos, bocas, corpo e muitas coleções incríveis nos últimos quatro anos. No dia 1º de agosto, à meia-noite, estaremos fechando o KKWBeauty.com para voltarmos com uma marca completamente nova e com novas fórmulas que são mais modernas, inovadoras, e com um look novo, elevado e sustentável”, explicou.

A empresária afirmou que está ansiosa com as mudanças: “Estou animada por continuar a desenvolver e expandir meus produtos para vocês finalmente terem a experiência que eu sempre quis”. Kim avisou, ainda, que, antes de fechar, o site terá ofertas incríveis com descontos de 20% a 75%.

“Meu time está trabalhando duro para desenvolver e melhorar a experiência. Vocês poderão comprar meus produtos em todas as categorias, em um único site. Obrigada por essa incrível jornada comigo. Prometo que não vamos ficar offline por muito tempo”, finalizou.