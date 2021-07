Carmo Dalla Vecchia se declara ao marido: "muito importante esse posicionamento"

r ronayr

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

O ator Carmo Dalla Vecchia, 49 anos, aproveitou a participação na Super dança dos famosos na noite deste domingo (11/7) para se declarar ao marido e ao filho. Ao lado da dançarina Bruna Santos, Vecchia compete no programa.



Antes de dançar, o ator pediu licença para o apresentador Tiago Leifert para comentar sobre a música que haviam escolhido para apresentar, a faixa We are family, do grupo Sister Sledge: “É uma música que fala basicamente sobre sororidade, empatia e família. E eu gostaria pessoalmente de fazer uma homenagem muito grande à minha família. Então, eu gostaria de mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu marido João”.

Vecchia se referia ao autor de novelas João Emanuel Carneiro. Após a declaração, o ator que está no ar com a reprise do folhetim Império (2014), foi aplaudido em pé pelo público do programa. “Gostaria também de falar também, que é uma coisa que eu acho superimportante, que nós temos um recorde no Brasil, um recorde muito triste: nós somos o país que mais mata trans do mundo. Mulheres travestis e transexuais".

“E isso é uma coisa muito triste, uma coisa muito feia, isso fala da nossa educação ou da falta dela. Então acho que isso é uma coisa que as pessoas deveriam pensar de uma maneira bastante séria", concluiu o ator.