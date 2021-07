Machista, imparcial ou chocante? Documentário de Elize Matsunaga divide internautas

RN Ronayre Nunes

Um documentário sobre um assassinato brutal de um de importante empresário não poderia passar longe de polêmicas e opiniões contrárias, não é mesmo? Elize Matsunaga: Era uma vez um crime não fugiu à regra e parece passar longe da unanimidade — pelo menos de acordo com os internautas.

A produção chegou no streaming da Netflix no último 8 de julho e conta os detalhes sobre o bárbaro assassinado de Marcos Kitano Matsunaga, dono da marca de alimentos Yoki. Com opiniões de especialistas e depoimentos de pessoas próximas ao empresário, o documentário caminha até a confissão do crime por Elize, a então mulher de Marcos.

Os depoimentos dela ao longo do documentário, contudo, nem sempre foi crível para o público. Em outra via, os internautas também questionaram alguns comentários que consideraram machistas na produção.

Não defendo jamais a Elize Matsunaga mas também não acredito que esse Marcos era um santo anjo que jamais iria agredir ela — jie (@ijienico_) July 8, 2021

"As pessoas são mais bonitas por dentro do que por fora"



Esse legista do doc da Elize Matsunaga parece personagem de sitcom kkkkkkkkkk pic.twitter.com/aeYiIKS4k8 — Suy ? Atypical Spoiler (@godbelovato_) July 9, 2021

Tava assistindo o documentário da Elize Matsunaga, tá muito bem construído, terminei no ep. 3 em que ela diz que "há segredos que a gente leva pro túmulo". Meu Jesus. pic.twitter.com/Z9rxUw8mqR — ???????????????????????????????? (@Brasilvinibr) July 9, 2021

Pessoal enchendo o saco falando do doc da Elize Matsunaga dizendo que só no Brasil bandido vira celebridade, sendo que adoram assistir doc de serial killer estrangeiro, doc estrangeiro de assassinato. Menos hipocrisia mores pic.twitter.com/q5AplsEpqz — Noveleira, mas só dá globo #bbb21 (@Karen_s_s_s) July 8, 2021

Assistindo o doc da Elize Matsunaga, adorável a forma como os homens entrevistados resumem o ideal de felicidade conjugal que eles esperam de uma moça de origem humilde em um relacionamento com um cara rico em "ela tinha a bolsa do ano", porque óbvio que só isso que importa, né? pic.twitter.com/mzHMpfcSxp — Taken by the wind (@winterismysoul) July 8, 2021

Série da Elize Matsunaga é muito louca e o pior de tudo é q gostei — Rafaeli ? (@eurafaelifiori) July 12, 2021

o legista doidão no doc da elize matsunaga falando que as pessoas são mais bonitas por dentro que por fora me deu calafrios pic.twitter.com/aYxB9Biu6L — m a t e u s '' (@okmateuss) July 8, 2021