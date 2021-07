Aos 82 anos de idade, ator Sergio Mamberti revela que é bissexual

VO Victória Olímpio

(crédito: Sergio Mamberti/Instagram/Reprodução)

O ator Sérgio Mamberti, nome com vários trabalhos de destaque nos palcos e nas telas brasileiros, revelou aos 82 anos de idade ser bissexual. Na biografia Senhor do tempo, ele fala não só sobre o trabalho, como também fez algumas revelações sobre os relacionamentos amorosos que teve na vida, um com uma mulher e outro com um homem.

O primeiro casamento de Sérgio, com Vivian Mehr, durou 18 anos e teve como fruto três filhos. Vivian faleceu em 1980, aos 37 anos. "Nós tínhamos uma sincronia de pensamentos e de criatividade, embora fôssemos bem diferentes. Acompanhei a Vivian até os últimos momentos dela, foi um dos momentos mais difíceis que passei na minha vida. Fiquei quase dois anos me recuperando", falou Mamberti em entrevista ao Notícias da TV.

Dois anos após perder a esposa, o ator conheceu Ednaldo Torquato enquanto rodava o Brasil com uma peça de teatro. Ele revela que o relacionamento dos dois nunca foi um segredo: "Como é que eu ia esconder dos meus filhos que eu estava com um companheiro, sendo que ele morava comigo?".

O casamento durou 37 anos e também só acabou após a morte do companheiro, em 2019, aos 62 anos. Ednaldo o ajudava com a criação dos filhos, já que precisava viajar muito com o teatro. O casal adotou ainda uma filha: "Sei que nunca vou me recuperar dessas duas perdas, mas a vida exige coragem e esperança para seguir em frente".