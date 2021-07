Grupo Corpo traz espetáculos on-line e sessões de bate-papo com o público

CB Correio Braziliense

(crédito: José Luiz Pederneiras/Grupo Corpo/Divulgação)

O Grupo Corpo lança programação mensal virtual com espetáculos completos seguidos de conversas com os coreógrafos Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches. Os encontros vão ocorrer no canal da companhia mineira no YouTube, nos dias 16 de julho (Parabelo), 13 de agosto (Gira), 17 de setembro (Bach) e 8 de outubro (Suite branca), a partir das 19h30. A participação é gratuita.

As conversas com os coreógrafos serão pautadas pelas perguntas enviadas pelo público, seja pela hashtag #temporadacomentada, ou pelo chat no momento do evento. A mediação é da bailarina Karen Rangel. Os encontros de julho, agosto e setembro serão comentados por Pederneiras e o de outubro fica por conta de Abranches. “As quatro peças que vamos mostrar são uma bela maneira de recordar e contar histórias, curiosidades, vivências. Parabelo é um balé sobre o sertão nordestino; Gira se baseia na religiosidade afro-brasileira; Bach é a cultura universal e o barroco mineiro; e Suite Branca, criação da fantástica Cassi Abranches, agrega uma outra linguagem contemporânea. É um belo apanhado”, comenta Rodrigo, em nota de divulgação.

Os encontros virtuais são patrocinados pela empresa de aço e mineração ArcelorMittal.



Espetáculos e bate-papo do Grupo Corpo

16/7, 13/8, 17/9 e 8/10, a partir de 19h30, pelo canal do YouTube da companhia. Gratuito.