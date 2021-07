Família de Nayara Vit aponta crime após modelo cair do 12º andar

VO Victória Olímpio

(crédito: Nayara Vit/Instagram/Reprodução)

A família da modelo Nayara Vit ainda não aceitou a versão de que a brasileira, de 33 anos, teria morrido após se jogar do 12º andar de prédio residencial onde morava com o namorado, em Santiago, no Chile. Segundo a imprensa local, ela teria caído do prédio mas a causa da morte ainda estava como 'circunstâncias desconhecidas' e as investigações apontavam para o suicídio. Apesar do falecimento ter sido na quarta-feira passada (7/7), as informações só foram divulgadas neste fim de semana.

De acordo com o site Uol, Eliane Vit, mãe da modelo, afirmou que a babá da filha de Nayara ouviu gritos, além de barulho de vasos se quebrando. Duas limpezas feitas no apartamento, além de móveis trocados são divergências do caso. Gabriel Vit, irmão de Nayara, mandou carta ao Ministério das Relações Exteriores, pedindo ajuda do governo brasileiro nas investigações, afirmando que ela pode ter sido vítima de feminicídio.

O namorado de Nayara, Rodrigo Del Valle Mijac, executivo de uma empresa de tecnologia do Chile, afirmou apenas que a modelo, sem dizer nada, correu em direção à sacada e pulou. A família da modelo estranhou ainda que Rodrigo não tenha ligado para ninguém para contar sobre a morte, apenas para o ex-marido dela, que anunciou para a família.

Apesar de ter morado em diferentes lugares ao redor do mundo, a família afirma que Nayara havia se encantado pelo Chile e decidiu morar lá nos últimos 16 anos. A modelo chegou ao país em 2005 e ficou conhecida nacionalmente após participar do programa Toc Show, em 2015. Nayara deixa uma filha de 4 anos.