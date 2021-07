Babu Santana lança projeto com foco em rotina e vida saudável

CB Correio Braziliense

Gostos pessoais do artista são incorporados no projeto que abordará uma rotina mais funcional - (crédito: Christoffer Pixinine/Divulgação)

O cantor e ator Babu Santana lança o projeto Babu 90, que tem como objetivo compartilhar conteúdos sobre a sua a rotina, alimentação, exercícios e, também, as vivências após a descoberta do diabetes.O primeiro episódio foi ao ar nesta segunda-feira (12/7) na página do Instagram do artista. Confira:







O projeto terá duração de seis meses e os episódios serão postados todas as segundas-feiras. Com acompanhamento médico, Babu Santana pretende apresentar ao público um pouco da sua intimidade para servir como um incentivo aos fãs e seguidores. Além disso, os conteúdos prometem abordar como é possível trabalhar, ter uma rotina intensa de estúdio, viagens, ser pai e, ainda, ter o foco no emagrecimento.

"Nosso corpo deve ser celebrado. E a ideia deste projeto é justamente mostrar como podemos nos sentir melhores com exercícios, bem como isso reflete em nossa saúde física e emocional, gerando também um impacto na autoestima. Devemos lembrar que nosso corpo é morada, é o lugar que habitamos 24 horas. Isso precisa de afeto e cuidado", declara o artista.

Para acrescentar uma dose de entretenimento, Babu Santana fará releituras de provas do Big Brother Brasil, atividades que na época em que participou do reality sentia que poderia ter se desenvolvido melhor. Além disso, o cantor vai incorporar os gostos pessoais nesse projeto, como a música e o futebol, para mostrar que é possível realizar atividades funcionais e se divertir.