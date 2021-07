CB Correio Braziliense

(crédito: Aline Macedo)

Como parte da programação do Festival Desenho Vivo, promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), um webinário reúne a escritora Ana Kiffer e a educadora Ariana Nuala, nesta terça-feira (13/7). Às 19h, Kiffer e Nuala falarão sobre Processos corpóreos: riscar, habitar, pousar, nos jardins do CCBB Brasília, com transmissão no canal do YouTube do Banco do Brasil e no canal do YouTube do Festival Desenho Vivo. O evento é gratuito.

O Festival Desenho Vivo explora, durante todo o mês de julho, o universo do desenho por meio de oficinas, webinário, mostra de animação e shows musicais, todos gratuitos. A curadoria da programação é de Gregório Soares Rodrigues; a coordenação de criação de Carol Nogueira; e a produção executiva, de Juana Miranda.

Com caráter multidisciplinar, o intuito do evento é promover o encontro de artistas, professores, curadores e especialistas em um momento de reflexão sobre a arte de desenhar, buscando traçar um panorama do desenho contemporâneo no Brasil e no mundo. Como consequência dessas reflexões, há a possibilidade de ampliação do alcance do desenho como linguagem para artistas, estudantes e interessados em geral.

Serviço

Webinário - Processos corpóreos: riscar, habitar, pousar - com escritora Ana Kiffer e a educadora Ariana Nuala

Nos jardins do CCBB Brasília (Asa Sul, Trecho 2, Brasília - DF, 70200-002), com transmissão no canal do YouTube do Banco do Brasil e no canal do YouTube do Festival Desenho Vivo. Gratuito.

As normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão sinalizadas no site www.bb.com.br/cultura e na emissão do ingresso.