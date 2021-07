Guga Mafra faz live de lançamento do seu novo livro

CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação )

Em comemoração ao dia mundial do rock, o brasiliense Guga Mafra fará uma live de lançamento do seu novo livro, Como ser um rock star, nesta terça-feira (13/07), às 18h, pelos perfis @gugamafra e @editoramelhoramentos, no Instagram. Com aventuras típicas de séries de TV como How I Met Your Mother e Anos Incríveis, a obra narra a história de um adolescente dos anos 1990 tentando enfrentar o mundo montando uma banda de rock em Brasília.

Baseado na história real do próprio autor, o livro é uma jornada cheia de cenários hostis e perigos como escolas, competições esportivas, professores malignos, crises econômicas e internet discada. Por outro lado, também é repleta de música, shows, pequenas vitórias, epifanias, amizades profundas e amores impossíveis. Tudo isso em meio às quadras de esporte e casas de shows de Brasília, um dos berços do rock brasileiro nos anos 1990.

"Uma banda de rock nunca é só sobre o sucesso. É também sobre se expressar, encontrar o seu lugar no mundo e encontrar quem se identifica com você. Uma banda de garagem é como um canal do YouTube ou um podcast hoje em dia", explica o autor, em nota.

Podbook

Guga Mafra aproveitou sua experiência em formato de áudio e lançou a obra primeiro em podbook, que é, segundo o autor, contado em uma narração, e não como uma conversa, como é o caso dos audiobooks. Ele é apresentador do Gugacast, um dos podcasts mais ouvidos do país.

Para não decepcionar os fãs que já conhecem a história do podbook, Guga preparou um conteúdo inédito especial: um capítulo extra, em áudio, contando tudo que aconteceu com os personagens depois do fim da história, que será acessível através de um código encartado no livro.

A Editora Melhoramentos também preparou brindes especiais para a pré-venda, que começa nesta terça(13/7), quando se comemora o dia mundial do rock. Quem comprar o livro vai levar também palhetas personalizadas, credenciais de backstage e bottons.





Como ser um rockstar

De Guga Mafra. Live de lançamento do livro, nesta terça (13 /7), às 18h, pelos perfis @gugamafra e @editoramelhoramentos, no Instagram. Gratuito