Galeria dos Estados terá painel de grafite de artistas locais

CB Correio Braziliense

O grafite vai ajudar na revalorização de áreas urbanas e de artistas do DF - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A Galeria dos Estados vai receber intervenções artísticas da arte urbana. Selecionados durante o 4º Encontro de Graffiti 2020, 100 artistas do Distrito Federal e Entorno farão a intervenção entre 8 e 11 de julho. A ação, que vai investir R$ 150 mil, é parte do projeto de revitalização de um dos principais pontos do Setor Comercial Sul de Brasília.

Os artistas selecionados cumprirão as normas recomendadas pelas autoridades de saúde quanto à prevenção da covid-19, com suporte de higiene, equipamentos de proteção individual e de segurança. Todos atuarão em modo de revezamento para garantir o distanciamento social.

Assim, cada grafiteiro terá dois dias para executar a intervenção artística de tema livre em uma área de 10 a 20 m² da Galeria dos Estados e receberá um cachê no valor de R$ 1,5 mil.

Segundo a Subsecretaria de Economia Criativa, o Encontro de Graffiti democratiza o acesso à cultura e contribui para a valorização do trabalho dos grafiteiros e da cultura hip hop presente no DF. O edital é uma oportunidade de impulsionar o interesse pelo espaço urbano e dar visibilidade à arte.

O edital também é visto como uma iniciativa de estímulo ao desenvolvimento econômico e social a partir da economia criativa. Ela lembra, ainda, que metrópoles passaram por esse processo e conseguiram resgatar a identidade local, tornando-se polos turísticos, como é o caso das cidades estadunidenses de Miami e Nova York, que recuperaram bairros inteiros com a arte urbana.

Valorização

Elaborado e gestado pela Subsecretaria de Economia Criativa (Suec), o 4º Encontro de Graffiti faz parte da série de iniciativas da pasta para fomentar a cultura nos espaços públicos do Distrito Federal, além de proporcionar o intercâmbio artístico-cultural e incentivar o empreendedorismo no movimento.

O evento também contribui para o fortalecimento da Política de Valorização do Grafite no Distrito Federal e Entorno e tem parceria com o Comitê Permanente do Grafite (CPG).

Com a Política de Valorização do Grafite (Decreto nº 23.174/2018), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa criou o Comitê Permanente do Grafite (CPG), pioneiro no processo de valorização da arte urbana no Brasil. O colegiado tem a missão de discutir e executar melhorias para os profissionais, aprofundar e pesquisar as vertentes da arte urbana, além de implementar a cultura do grafite no contexto social do DF.

4º Encontro de Graffiti

Quando: 8 a 11 de julho de 2021

e-mail: cgdfp@cultura.df.gov.br

Acompanhe também as publicações no Instagram do Comitê Permanente do Grafite: @comitedografitedf

* Com informações da Sese