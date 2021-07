Após se declarar para marido, Carmo Dalla Vecchia apresenta o filho, Pedro

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia postou uma foto no Instagram, nesta segunda-feira (12/07), em que apresenta o filho, Pedro, e fez uma declaração fofa ao pequeno que emocionou os seguidores.



O ator, no último domingo (11/07), na atração do Super dança dos famosos, da TV Globo, comandado por Tiago Leifert, Carmo falou publicamente, pela primeira vez, de seu relacionamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

"Eu nunca poderia imaginar que teria a chance de ter você na minha vida, afinal seu pai nunca foi um homem muito tradicional. Quando você nasceu e a nossa casa se encheu de alegria, eu fiquei me sentindo o homem com a maior sorte do mundo”, iniciou.

“Alguns meses antes teu pai teve dor de dente, engordou uns 20 quilos, teve dor de cabeça, teve um melasma que saiu no meio da testa na forma de uma borboleta, e quando conto isso todo mundo ri da minha cara e diz que é impossível, mas o fato é que o melasma está lá até hoje. Conversei com todas minhas amigas mães para pedir ajuda, com a sua avó, e elas todas me estenderam as mãos, fiz curso com uma enfermeira para aprender o que fazer nos primeiros meses, não deixei você tomar uma vacina que não fosse no meu colo para poder chorarmos juntos se fosse necessário. Meu sono nunca mais foi o mesmo (e tudo bem) porque a verdade é que só de escutar sua vozinha pela manhã eu sorrio e tenho vontade de chorar”, afirmou.



Na aba de comentários, anônimos e famosos se emocionaram com o texto do ator. “Aff… me fez chorar”, escreveu Deborah Secco. “Feliz de ver vocês tão felizes assim!!! Que momento lindo”, disse Regina Casé. “Ai Carmo! que beleza!!!!! que lindos vocês! Viva essa família, muita saúde e vida longa pra aproveitar cada instantinho”, afirmou Alice Wegmann. “Amigo querido, fico emocionada e muito orgulhosa de você! Que lindo o que você compartilhou!!!!”, frisou Vanessa Gerbelli. “Cataploft… morri! Lindoooooos”, brincou Emanueelle Araújo. "Que coisa mais linda, Carmo! Mil vezes viva", comemorou Nanda Costa. "Não existe nada igual ao Pedro! Que boneco", destacou Claudia Raia. “Que lindoooo”, comentou Ingrid Guimarães. "Ahhhhhh que paixão", completou Nathalia Dill. “Que amor!!! Lindos!”, reforçou Caio Blat.



Confira, abaixo, a publicação: