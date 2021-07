Prêmio Kindle de Literatura 2021 terá valor em prêmio aumentado

NM Nahima Maciel

O Prêmio Kindle é concedido pela Amazon a livros publicados na plataforma KDP - (crédito: DAVID BECKER/AFP)

Com o valor do prêmio em dinheiro aumentado, o 6º Prêmio Kindle de Literatura abre inscrições nsta quinta-feira (15/7) para autores que tenham publicado seus livros na plataforma KDP, da Amazon. Os autores terão até 15 de setembro para inscrever seus romances, que podem ser enviados pela própria plataforma acompanhados da hashtag #PrêmioKindle. Este ano, o prêmio para o vencedor será maior que em 2020. O ganhador vai receber R$ 50 mil, dos quais R$ 40 mil do prêmio em si e R$ 10 mil de um adiantamento de direitos autorais. Além disso, o romance vencedor será editado pela Record e publicado em versão física.

Para Alexandre Munhoz, gerente-geral da Amazon para Livros no Brasil, a mudança foi fruto de uma análise do percurso percorrido pelas seis edições do prêmio. “Este ano, avaliando o cenário, achamos que fazia sentido acrescentar o valor”, explica. “Claro que o prêmio tem uma simbologia importante, mas o mais importante é que a gente começou há seis anos, quando já tinha o KDP, que tem quase nove anos, como instrumento de mais acesso à leitura, mais espaço para os autores encontrarem seus clientes, mais oportunidade de o leitor encontra um livro que ele goste. Identificamos no prêmio uma possibilidade de dar mais visibilidade a isso.”

O júri para a sexta edição ainda não foi definido, mas o grupo, formado por especialistas em literatura e escritores, selecionará cinco finalistas que vão disputar o prêmio. Em 2020, o prêmio foi concedido à escritora paraibana Marília Arnaud, com o romance O pássaro secreto.