Rizzi Get Busy se prepara para álbum de estreia com single ‘Amuleto’

CB Correio Braziliense

(crédito: 36n63/Divulgação)

Nome promissor na cena do hip-hop nacional, o produtor musical Rizzi Get Busy está se preparando para o álbum de estreia, intitulado Plasma. Para dar início à contagem regressiva, o músico lançou a nova faixa Amuleto, com participação dos rappers DaLua, Sotam, CJota e Yung Dolffo. A música está disponível nas plataformas de streaming e conta com clipe no YouTube. O álbum está previsto para agosto.

A nova música é do gênero drill e tem uma levada muito em alta na música brasileira da atualidade. O tema da canção é vida do jovem moderno, citando superação, trabalho duro, relacionamentos, festas e lealdade. O clipe é completamente focado nos rappers rimando. A música e o vídeo são lançamentos da Dip Muzic.

O lançamento dá algo aos fãs para que eles esperem até agosto, quando Plasma será divulgado. O trabalho vai reunir grandes nomes do rap nacional distribuídos em nove faixas, entre eles N.I.N.A., Sotam, Victor Xamã e Murica, além dos que já participaram de Amuleto, OPRES e Elegante freestyle.

Amuleto, single de Rizzi Get Busy, DaLua, Sotam, CJota e Yung Dolffo