Série 'Loki' é renovada para segunda temporada no Disney +

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Disney)

A série Loki foi renovada para a segunda temporada. O anúncio oficial foi feito por meio de uma cena pós-créditos do episódio final, lançado nesta quarta-feira (14/7) na plataforma Disney +.

Na cena, é possível ver rapidamente uma ficha com o nome do personagem ser carimbada com os dizeres: "Loki vai retornar na 2ª temporada". Esta é a primeira das séries da Marvel no Disney+ a ser renovada oficialmente para um segundo ano. WandaVision assumiu o formato de minissérie enquanto um potencial segundo ano de Falcão e o soldado invernal ainda não foi confirmado.

Estrelada por Tom Hiddleston e criada por Michael Waldron, a primeira temporada de Loki contou, em cinco episódios, as desventuras do deus da trapaça na AVT, uma organização que impede variações na linha do tempo do universo Marvel. Ainda não há data oficial para a chegada de nova leva de episódios.