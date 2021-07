Ana Clara é chamada de hipócrita após defender ex-mulher de DJ Ivis

PU Portal UAI

A ex-BBB Ana Clara veio a público, através das redes sociais, defender a ex-mulher de DJ Ivis, Pamella Holanda, após a exposição das agressões físicas que sofreu do antigo companheiro e pai de sua filha, que atualmente possui apenas 9 meses.



Muitos internautas foram até o perfil de Ana e enviaram diversas mensagens maldosas, muitos criticando a apresentadora e dando razão ao músico, que atualmente está sendo investigado pela polícia, visando a resolução do caso.

Ela compartilhou algumas mensagens que recebeu, dando forças e elogiando o produtor musical. "Força DJ Ivis, estamos com você, amigo. Nós nos conhecemos muito bem e só nós sabemos a verdade e o que você sofreu com a Pamella. Assim que a verdade for provada, muitos que lhe criticam hoje vão se envergonhar por fazerem um pré julgamento sem saber a verdade", afirmou um. "Feminista hipócrita", continuou o rapaz.

Outro usuário declarou que Pamella merecia apanhar e que a famosa estaria sendo hipócrita. "Quem merece apanhar tem que apanhar, sim", escreveu. "Hipocrisia é o que você está fazendo em relação ao DJ Ivis. Você não sabe 1% do motivo e do que aquela mulher fez e fazia ao DJ Ivis. Quando a verdade vir à tona, você precisará usar máscara constante, mas não é para proteger da covid-19. É para você esconder da vergonha por julgar uma pessoa sem saber a verdade primeiro", acrescentou.

Clara não respondeu aos haters, mas deixou uma mensagem significativa para o público: "Não vou falar nada, só deixar esses print aqui".