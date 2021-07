DJ Ivis é preso no Ceará por agredir ex-mulher, afirma governador do estado

Td Talita de Souza

(crédito: Reprodução/Instagram @Djivis)

Acusado de violência doméstica pela ex-companheira Pâmella Holanda, no último domingo (11/7), DJ Ivis foi preso preventivamente em Fortaleza, no Ceará, no fim da tarde desta quarta-feira (14/7). A informação foi confirmada pelo governador do estado, Camilo Santana, pelas redes sociais.

A prisão cumpre decreto expedido pela Justiça após solicitação da Polícia Civil, na quarta-feira (13/7). “Que responda pelo crime cometido”, disse o governador no anúncio.

Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021

No domingo (11/7), Pâmella Holanda divulgou, nas redes sociais, gravações das agressões que sofreu na casa onde morava com o artista. Os registros foram feitos pelas câmeras de segurança da residência. Em uma das cenas, Ivis agride a mulher quando ela vai amamentar a filha.

Pâmela vai até a filha, na sala, amamentá-la e o cantor começa a agredi-la com uma blusa. Depois, ele sai e retorna puxando o cabelo dela e desferindo tapas e murros. As agressões começaram meses antes de Mel nascer e Pâmella afirma não ter denunciado a conduta criminosa por medo, além de receio de ser desacreditada. Com as filmagens em mãos, ela tornou a violência pública.

Após a divulgação dos vídeos, o artista comentou as agressões também nas redes sociais. Ele confirmou as agressões e disse que era vítima de chantagem. “Nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças”, disse.

O dj também compartilhou um boletim de ocorrência em que acusa Pamella de agressão. No documento, registrado em março, ele afirma que a mulher “ameaça se jogar do condomínio e sumir com a filha menor”.

Antes da prisão, o artista foi demitido da produtora que cuidava da carreira dele, a Vybbe.