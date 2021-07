Spike Lee coloca próprio autógrafo à venda como souvenir de Cannes

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERY HACHE/AFP)

O cineasta Spike Lee, presidente do júri da 74ª edição do Festival de Cannes, colocou à venda o próprio autógrafo em cartões postais. O diretor americano está vendendo os cartões por US$ 100 (ceca de R$ 507), enquanto os sem assinatura custam US$ 1,7 (R$ 8,60) nas lojas oficiais de Cannes.

Nas redes sociais, o diretor também comentou sobre a venda: "Comemore o Monumental Festival Internacional de Cinema de Cannes deste ano pegando o cartão postal oficial assinado por mim, o primeiro presidente do júri negro em 74 anos de história do festival".

"Esta é também a primeira vez na história de Cannes que um presidente vivo aparece no cartaz. Há uma quantidade muito limitada deles disponíveis, uma vez que são vendidos ... Eles se foram!". A loja vende ainda camisetas, bonés e outros tipos de produtos com a imagem do diretor.

Samina Seyed, fotógrafa independente, reagiu nas redes sociais sobre a iniciativa comercial: "Querido Spike, já sei que sua assinatura não tem preço... mas por que 100 dólares pelo seu autógrafo em um cartão postal?".