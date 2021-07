Acústico e dessincronizado, Thom Yorke apresenta nova versão de ‘Creep’

RN Ronayre Nunes

É impossível saber o que se passa nessa mente brilhante e confusa, não é mesmo? - (crédito: AFP / Filippo MONTEFORTE)

Para os fãs da banda britânica Radiohead, o humor "visceral" do vocalista Thom Yorke nem é mais novidade. E nesta semana, o músico fez mais uma "surpresa" para os fãs ao publicar uma nova versão do clássico Creep, em seu canal no YouTube.



Intitulada de Creep (Very 2021 RMX), a faixa — que originalmente fez parte do álbum Pablo honey (1993) — voltou bem diferente. Em uma pegada acústica, porém “dessincronizada”, a canção de nove minutos e dois segundos já soma mais de 318 mil visualizações em dois dias de publicação.

Curioso o crédito que Yorke deu para faixa: uma "parceria" do músico com o próprio Radiohead.

Segundo informações do portal Rádio Rock 89, a nova Creep foi criada por Yorke para uma das coleções de Jun Takahashi (que se chama Creep very), e foi apresentado na Fashion Week de Tokyo. Vale lembrar que a ilustração do vídeo para Creep (Very 2021 RMX) também foi feita por Takahashi.

Ouça: