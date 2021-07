Jeff LaBar, guitarrista da banda Cinderela, morre, aos 58 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Jeff Labar/Instagram/Reprodução)

Jeff LaBar, guitarrista da lendária banda de rock Cinderella, morreu, aos 58 anos. De acordo com o site TMZ, o norte-americano foi encontrado morto no apartamento onde morava, em Nashville, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15/7). A causa da morte não foi confirmada.

O músico tocou com a banda entre 1985, quando substituiu o guitarrista Michael Schermick, e 2017, ano em que a banda se encerrou. LaBar lançou recentemente o primeiro álbum solo, One for the road. Sebastian, filho do artista, lamentou a perda nas redes sociais.

"Acabei de receber a ligação... Jeff LaBar, meu pai, meu herói, meu ídolo, morreu hoje. Estou sem palavras. Eu te amo, pai". O filho do guitarrista incentivou que os fãs também prestassem homenagem ao guitarrista: “Se você puder, compartilhe fotos ou vídeos de todos os momentos divertidos que todos nós tivemos com meu pai. Eu agradeceria”.