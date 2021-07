Paramount+ anuncia data de estreia de Madame X, documentário sobre Madonna

A MTV Entertainment Studios anunciou a data de estreia do documentário de Madonna, Madame X, que chegará com exclusividade à plataforma de streaming Paramount+ em diversos países, incluindo no Brasil, no dia 8 de outubro.

Filmado em Lisboa, o documentário captura a performance da turnê da rainha do pop, com teatros lotados e cenários inovadores. Durante a apresentação, Madonna encarna Madame X, uma agente secreta que viaja pelo mundo mudando identidades, lutando pela liberdade e trazendo luz para lugares sombrios.

A performance de Madonna em Madame X celebra seu décimo quarto álbum de estúdio de mesmo nome, vencedor de sete prêmios Grammy, que estreou em primeiro lugar na parada da Billboard 200 e captura novas músicas ao lado de sucessos anteriores. Confira o teaser:

There's only one Madonna. Are you ready for Madame X? Stream the new concert documentary on October 8, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/4N0zG6jKxe