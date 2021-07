Modelo que "mandou policiais para favela" tem vasto currículo de tretas

Td Talita de Souza

A modelo Liziane Gutierrez tem dado o que falar nas redes sociais. Após ser identificada em um vídeo em que se revolta com o encerramento de uma festa clandestina com cerca de 500 pessoas em Jardins (SP), no domingo (11/7), na qual ela era uma das convidadas, os usuários do Twitter perceberam que não é a primeira vez que Liziane se envolve em situações policiais ou em outras confusões, as conhecidas ‘tretas’.

No registro feito pelo Comitê de Blitze de São Paulo na madrugada de domingo (11/7), Liziane grita com os agentes da força-tarefa e os “manda para a favela”, além de acusar o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), que integra o Comitê, de assediar “todos” da festa.

“Vocês são uma merda. Ah, vão tomar no **. Vão tomar conta de quem torra, vai pra favela, c******, vai pegar na favela e aí vocês assumem”, esbraveja para a câmera da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo que filmava a ação. Veja o vídeo abaixo.

Com perfil verificado no Instagram e mais de 529 mil seguidores, Liziane é considerada uma influenciadora. No entanto, uma sequência de tuítes feitos pelo usuário Dago Donato no Twitter mostra que a fala da modelo foi construída em meio a diversas tretas. Confira algumas delas:

“Ameaças” de Jason Derulo e “loira” de Rod Stewart



Em 2015, ela teve duas aparições: uma internacional e outra nacional. Em agosto daquele ano, ela, que morava nos Estados Unidos, acusou o rapper Jason Derulo de tê-la “abandonado” em Hollywood, após levá-la de Las Vegas com a promessa de que passariam a noite juntos. Liziane afirmou que Derulo a deixou no local por ela se recusar a se envolver sexualmente com ele. Ela ainda acusou o rapper de deixá-la “chapada” e o ameaçou de processo judicial. A notícia foi veiculada pelo canal de fofocas estadunidense TMZ.

Liziane ainda confessou do antigo site Ego que foi contratada pelo agente de Derulo para acompanhá-lo na festa em que foi “abandonada”, em um serviço denominado hip-hop model, onde “não tem sexo, é só como acompanhante e dá para tirar até 2 mil dólares em uma noite”. O marido de Liziane na época, Antonio Macedo, não sabia do “bico” da modelo.

Em setembro, ela virou manchete do site, por abordar o cantor Rod Stewart na praia do Leblon e dar o telefone dela para ele. O artista descansava na praia após o show que fez no Rock in Rio 2015. Na época, o site disse que Rod deu “confere em brasileira”. Liziane disse que o encontro ocorreu após pedir que os seguranças do astro olhasse o par de chinelos dela enquanto mergulhava no mar. Ao voltar para o local em que estava, Rod elogiou o corpo dela.

"Disse que era sua fã e contei que morava em Las Vegas. Sei que ele irá fazer uma série de apresentações lá e por isso dei meu telefone para ver se ele me dava um ingresso para assistir ao show. Mas até hoje ele não me ligou", contou a modelo ao site. Ela ainda afirmou que estava no Brasil para “espairecer a cabeça” e “fugir de ameaças” que recebia após avisar que iria processar o rapper Jason Derulo.





"Agredida" por Chris Brown e chamada de “feia e velha” por ele



Em janeiro de 2016, Liziane Gutierrez acusou Chris Brown de dar um soco no rosto dela em uma festa em Las Vegas. Ela registrou queixa contra o cantor, mas o processo foi arquivado por falta de provas. O artista já tinha sido condenado por agredir a então namorada e cantora Rihanna em 2009.

Após a denúncia de Liziane, o cantor se pronunciou por meio da conta do Twitter comentar o ocorrido e afirmou que a modelo era “feia e velha para os padrões” dele. No entanto, ele apagou a mensagem e fez um novo comentário sobre o assunto.

"Mantendo meu círculo de amizade menor em 2016. E eu ficarei muito rico depois que eu arquivar todas as ações judiciais dessas pessoas loucas que continuam mentindo em meu nome. Feliz ano novo. É hora de algumas pessoas crescerem", postou na rede social.

“Retirada” de show de Dua Lipa por usar camisa em apoio a Bolsonaro

Em 2018, Liziane voltou a ser notícia. Daquele vez, em outubro, ela afirmou ter sido expulsa da área VIP do show da Dua Lipa, em Las Vegas (EUA), por usar uma camiseta com a frase hashtag #EleSim, em apoio ao então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.

Em um post desabafo, feito nas redes sociais, a modelo disse ter sido convidada para o show e que “na segunda música” um dos seguranças pediu para ela se retirar do local. Após perguntar o motivo, a segurança perguntou se ela poderia “retirar" a “t-shirt” que estava, senão teria que sair do espaço reservado. Liziane afirmou que saiu do local e assistiu o show “na área normal”, e que procuraria por “justiça”.







O curioso é que dias antes do show, a cantora Dua Lipa se posicionou nas redes sociais contra o candidato, ao compartilhar uma postagem no Twitter em que Bolsonaro era comparado com Donald Trump. No post, ela escreveu a hashtag “EleNão".

A “dona” dos procedimentos estéticos que dão errado



Em março de 2019, o site TMZ voltou a dar uma manchete com Liziane como protagonista. “Liziane Gutierrez: o doutor fez uma falha no meu botox e MEU ROSTO PARECE QUE VAI EXPLODIR!!", chamava o portal com a tarja “exclusivo”, uma forma de mostrar que o conteúdo foi cedido pela modelo.

Na matéria, o TMZ afirma que Liziane contou que após aplicar botox no rosto e lábios no Brasil, o rosto começou a ficar dormente e depois tão inchado “que achou que o rosto fosse explodir”. O texto também relata que em maio de 2018 a modelo ficou em coma por cinco dias após passar por uma lipoaspiração mal sucedida na Turquia. “Ela mal saiu viva dessa”, escreveu o site.

Risco de prisão na Coreia do Norte



Em setembro de 2019, Liziane quase conseguiu uma passagem na polícia norte-coreana. Ela tirou uma série de fotos sensuais, registros em que estava nua e compartilhou uma selfie com um chapéu roubado de um policial. Ao site Lad Bible, ela disse que ganhou uma reputação de “encrenqueira” e um segurança chegou a pedir o telefone dela para verificar informações.

“Eu estava extremamente nervosa porque poderia acabar na prisão. Tive muita sorte de eles não terem verificado o álbum com todas as fotos que tirei lá”, disse ao portal.

Traição com jogador da NBA



Em maio deste ano, Liziane virou manchete nos Estados Unidos, mas dessa vez na área esportiva. Ela acusou o astro da NBA Malik Beasley de mandar mensagens com tentativas de encontro. O jogador de basquete está em um relacionamento sério e ganhou notoriedade após, meses antes, terminar com a esposa e começar a namorar a ex-companheira de outro astro das quadras, Scottie Pippen. Malik não comentou o assunto e Liziane não falou mais sobre.