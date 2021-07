CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube @IronMaiden/Reprodução)

Os fãs do rock recebem mais um presente na semana de celebração ao gênero musical. Se trata de The writing on the wall, primeira música inédita da banda Iron Maiden em seis anos, que chega acompanhada de videoclipe em formato de animação. Confira:

A canção foi escrita pelo guitarrista Adrian Smith e pelo vocalista Bruce Dickinson; produzida por Kevin Shirley e co-produzida pelo baixista e membro fundador do Maiden, Steve Harris.

Já o conceito do videoclipe de sete minutos, vislumbrado por Dickinson, foi desenvolvido em colaboração com dois ex-executivos premiados da Pixar: Mark Andrews e Andrew Gordon (Os incríveis, Ratatouille, Valente, Monstros S.A. e Procurando Nemo) em reuniões pelo aplicativo Zoom; e produzido no estúdio a BlinkInk, com sede em Londres.

No início da animação, um moribundo vestido com uma camisa clássica da banda carrega pelo deserto um panfleto onde se lê: Belshazzar's feast; live forever; man or beast; heaven or hell (em tradução livre, banquete de Belsazar, viva para sempre, homem ou besta, céu ou inferno). A frase e os eventos do enredo carregam referências bíblicas, históricas e futurísticas, o que é comumente encontrado nos trabalhos da banda.

Já a letra inicia dizendo: “Do outro lado de um deserto pintado, encontra-se uma fila de vagabundos/ Tudo que sobrou do que éramos é o que nos tornamos/ Uma vez nossos impérios foram gloriosos, mas agora o império se foi/ Os mortos nos deram o tempo para viver, mas agora nosso tempo acabou./ [...] Você viu as escrituras no muro?".

Inicialmente, os fãs interpretaram os teasers lançados pelos membros do grupo nas redes sociais como um álbum inédito, que segue o lançamento de The book of souls, de 2015. No entanto, isso ainda não foi confirmado.