Jo Mersa Marley lança EP que mescla crítica social e experimentações sonoras

FG Fernanda Gouveia*

'Eternal' traz parcerias com artistas jamaicanos consagrados - (crédito: Yo Dawg/Divulgação)

Marley é um nome que carrega muita história no universo musical. Assim como o avô, o lendário Bob Marley, e o pai, Stephen Marley, artista que ganhou oito Grammys, Jo Mersa Marley é cantor de reggae e acaba de lançar o segundo EP da carreira, Eternal. O novo trabalho apresenta sete faixas com participações dos artistas Busy Signal, Kabaka Pyramid e Black Am I. “A mensagem que quero passar com esse álbum é para ajudar alguém que esteja meio para baixo, ajudar as pessoas a elevar seus espíritos. Mensagem de amor, mensagem do Rastafári”, explica Jo Mersa Marley.



Origem

A religião Rastafári é uma crença nascida na Jamaica na década de 1930 num momento de revolta das classes trabalhadoras que reivindicavam direitos e a emancipação de escravos. O reggae surgiu como uma das manifestações dessa efervescência e trazia mensagens de união e de uma vida simples e plena. O movimento rastafari foi popularizado pelas canções de Bob Marley com a palavra “Jah”, também utilizada por Jo Mersa, que representa a divindade máxima da religião.



Preservando as raízes ratafári, Jo Mersa também aborda em suas novas músicas a influência do hip-hop, da música eletrônica e do dancehall, gênero de música eletrônica dentro do raggae surgido na Jamaica. “É possível ouvir a influência do reggae em outros estilos, então é natural para mim mergulhar por eles”, conta o cantor sobre a tendência mais eclética no trabalho. Além disso, as parcerias em Eternal representam artistas jamaicanos consagrados. “Colaboramos com Busy Signal, Kabaka Pyramid e Black Am I. Todos eles são artistas incríveis e que me influenciaram”.



Jo Mersa Marley acredita que “reggae significa verdade”. Criado em uma família de artistas, ele reafirma a presença do avô em seu álbum. “O meu avô me influencia certamente. Na forma de tentar escrever algo do jeito que ele faria ou cantando algo da forma que ele cantaria. Ele me influencia de todas as maneiras possíveis”, declara. Ele acredita que deve seguir cantando sobre o amor e a luta contra as desigualdades ao redor do mundo, como Bob Marley fez ao longo de seus 18 anos de carreira.



A música No way out, em parceria com Black Am I, dá espaço à indignação do sucessor da família Marley, que confronta a sociedade ao falar das injustiças que perpetuam e o carma que sempre volta como resultado. A canção possui um videoclipe em cenário ensolarado com a presença da banda e elementos que representam a cultura jamaicana. O EP Eternal está disponível em todas as plataformas digitais.

* Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira