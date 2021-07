Produtor Dillon Jordan é preso acusado de comandar rede de prostituição

VO Victória Olímpio

(crédito: ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Dillon Jordan, de 49 anos, foi preso na Califórnia, Estados Unidos, após acusação de comandar rede de prostituição. Segundo informações do Uol, o FBI aponta que o diretor de Hollywood operou a rede por pelo menos sete anos, entre 2010 e 2017.

Jordan recebia supostamente lucros por meio da própria produtora e empresa de planejamentos de evento que tinha, como maneira de lavar dinheiro. "Como alegado, por anos Dillon Jordan operou um negócio de prostituição extenso e de longo alcance. [...] Agora a festa acabou e o filme está encerrado", disse promotora do caso em comunicado.

O produtor foi preso ainda com uma série de acusações, como aliciamento, uso de comércio interestadual para promover atividades ilegais e lavagem de dinheiro. Ainda segundo o site, Jordan pode ser condenado a até 20 anos de prisão.

Dillon Jordan é conhecido por produzir filmes como Swing state, de 2016, Mind over matter - o poder de um sonho, de 2017, Skin - à flor da pele e The kindergarten teacher, de 2018 e Billy the kid - o fora da lei, de 2019.