Clássicos da música fazem parte do repertório da apresentação - (crédito: João Vinícius/Divulgação)

A Flyer Companhia de Dança e a Orquestra Filarmônica de Brasília se unem, nesta sexta-feira (16/7), para uma apresentação inédita a céu aberto no Parque da Cidade. Como parte do projeto Vibrar BSB, o espetáculo contará com a narração do conto infantil Pedro e o lobo, arranjos sinfônicos de cantigas de roda e coreografias para as canções Aquarela, de Toquinho, e Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. A performance conjunta será realizada às 17h, na Praça das Fontes.

Dividida em três partes, a intervenção artística terá início com uma narração da obra literária Pedro e o lobo, de Serguei Prokofiev. O conto, que fala sobre as aventuras de um menino que busca capturar um lobo feroz, é contado por meio de personagens representados por diferentes instrumentos. Acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Brasília, a narração será realizada pelo ator Hartur Nunes e interpretada em libras por Neylliane Magalhães.

Cirandas será a segunda parte da performance, uma combinação de músicas do folclore brasileiro, das cantigas de roda às cantigas infantis, com arranjos sinfônicos assinados pelo maestro Joaquim França. Já a terceira e última parte da apresentação dará vida a dois clássicos da música brasileira. Ao som da Orquestra Filarmônica de Brasília, a Flyer Companhia de Dança realizará uma performance das canções Aquarela e Aquarela do Brasil.

Serviço

Flyer Companhia de Dança e Orquestra Filarmônica de Brasília

Nesta sexta (16/7), às 17h, na Praça das Fontes do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Ingressos: R$ 60 (preço para duas pessoas), à venda pelo aplicativo e pelo site da Bilheteria Digital.