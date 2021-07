Mayara Dourado leva mistura de ritmos para a Sexta Musical

CB Correio Braziliense

Cantora Mayara Dourado se apresenta dom o violonista Thiago Lunar - (crédito: Zuleika De Souza/CB/D.A Press)

A Casa Thomas Jefferson recebe, nesta sexta (16/7), a cantora Mayara Dourado para o projeto semanal Sextas Musicais. A cantora faz show especial chamado Tesouro, que conta com misturas musicais da cultura brasileira, latina e cigana. A apresentação será transmitida ao vivo no YouTube da Thomas, a partir das 20h.

As referências brasileiras de Dourado conversam com ritmos famosos na cultura espanhola e latino-americana. Ritmos como o flamenco, salsa e reggaeton dividem espaço com com as canções do início da carreira de Mayara, principalmente do EP de estreia, intitulado Capítulo 1.

Mayara Dourado é uma cantora brasiliense que trabalha desde os 12 anos em corais, como o da Escola de Música de Brasília. Além do Capítulo 1, em 2020, a cantora lançou o EP Visual. Ela é apelidada em Brasília e região como a “Marisa Monte do cerrado”.