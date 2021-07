"Desisto", desabafa Britney Spears no Instagram

AF Agência France-Presse

(crédito: VALERIE MACON)

Por semanas, a superestrela do pop tem implorado a um juiz em Los Angeles para libertá-la da tutela de anos controlada em grande parte por seu pai, Jamie, aumentando o interesse global em seu caso.

No sábado à noite, a cantora levou ao Instagram uma nova demonstração pública de sua raiva. “Eu não me apresentarei em nenhum palco tão cedo com meu pai gerenciando o que eu vejo, digo, faço ou penso”, escreveu.

Em vez disso, disse ela, vai compartilhar seus próprios vídeos de dança em sua sala de estar, em vez de em um palco em Las Vegas.

“Desisto” escreveu Spears, que alcançou a fama na adolescência e sofreu um colapso público em 2007, quando a estrela atacou um carro de paparazzi em um posto de gasolina.

No ano seguinte, um tribunal da Califórnia a colocou sob tutela legal, controlada por seu pai.

Spears rapidamente voltou a atuar depois disso, lançando três álbuns, aparecendo em vários programas de TV e se estabelecendo na residência em Las Vegas que ela referiu no post do Instagram.

Mas em janeiro de 2019, anunciou abruptamente que estava suspendendo suas apresentações até novo aviso. No mês passado, a cantora implorou para que sua situação mudasse, alegando que havia sido impedida de retirar o DIU, apesar de querer mais filhos, e que recebeu drogas à força que a fizeram se sentir "bêbada".

Spears disse que foi forçada a fazer shows sob ameaça de processo e não teve permissão para se mudar ou dirigir seu próprio carro.

"Meu suposto sistema de apoio me machucou profundamente! Essa tutela matou meus sonhos ... então tudo que tenho é esperança e esperança é a única coisa neste mundo que é muito difícil de matar ... mas as pessoas ainda tentam!", escreveu ela no sábado.

Spears também fez referência a documentários recentes sobre sua situação, que ajudaram a fazer um acerto de contas sobre o tratamento dado pela indústria do entretenimento aos jovens astros pop.

"Não gostei da forma como os documentários trazem à tona momentos humilhantes do passado ... Já passei por tudo isso e já faz muito tempo!"

Na quarta-feira, Spears obteve uma grande vitória em sua batalha legal depois que um juiz decidiu que ela poderia nomear seu próprio advogado.