Spike Lee se desculpa após anunciar vencedor de Cannes antes da hora

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERY HACHE/AFP)

O cineasta Spike Lee cometeu uma gafe durante premiação do Festival de Cannes e anunciou antes da hora o vencedor da Palma de Ouro. No início do evento, o cineasta, que era o presidente do júri desta edição, foi questionado se poderia revelar sobre qual seria o primeiro prêmio, mas se confundiu e entendeu que deveria revelar qual seria o primeiro lugar.

"O filme que venceu a Palma de Ouro foi Titane, revelou Lee. As reações foram imediatas tentando interrompê-lo, mas a frase não escondeu. O prêmio costuma ser anunciado do final da noite, após uma sequência de outras categorias que concorrem no festival.

On a frôlé la catastrophe et une annonce un peu prématurée de la Palme d'or ???? #Cannes2021 pic.twitter.com/8uBfYl2orI — CANAL+ (@canalplus) July 17, 2021

Segundo a Variety, o cineasta falou sobre o erro em coletiva de imprensa: "Não tenho desculpas. Eu estraguei". Lee tentou ainda fazer uma analogia com esportes ao comparar o erro que cometeu: "Sou um grande fã de esportes. É como o cara no final do jogo na linha de falta, ele erra um lance livre ou um cara erra um chute".



Titane, dirigido pela francesa Julia Ducournau e protagonizado por Vincent Lindon, conta o retorno de um menino desaparecido há 10 anos e o reencontro com o pai.

Além de Titane, Palma de Ouro estavam no páreo Annette, Benedetta, The french dispatch, Tout s'est bien passé, Tre piani, A hero, Flag day, Red rocket, Petrov's Flu, Memoria, Haut et fort, Bergman Island, Drive my car, The story of my wife, Ahed's knee, Compartmente N. 6, The worts persin in the world, La fracture, Les intranquilles, Les olympiades, Lingui, Nitram e France.