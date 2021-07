Vestido de Judy Garland em ‘O Mágico de Oz’ é encontrado após 40 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

O vestido usado pela atriz Judy Garland quando interpretou Dorothy, a protagonista de O Mágico de Oz, foi encontrado em um saco de lixo nos arquivos da Universidade Católica da América. O vestido azul e branco estava perdido há mais de 40 anos.

A instituição de ensino superior contou sobre o ocorrido no Instagram e revelou que a peça foi um presente dado à Universidade em 1972 pela atriz Mercedes McCambridge, que o tinha em sua coleção. Porém no ano seguinte, o paradeiro do vestido já era desconhecido.

Este ano, o professor Matt Ripa, que leciona na instituição, decidiu revirar os arquivos em busca da peça e acabou encontrando-a dentro de uma caixa de sapatos que, por sua vez, estava dentro de um saco de lixo. De acordo com a universidade, o vestido poderá ser melhor preservado e exposto ao público agora que foi encontrado.

