‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar, vai abrir Festival de Veneza 2021

CB Correio Braziliense

Longa acompanha o impacto de um breve encontro na vida de duas mulheres - (crédito: Reprodução)

Segundo informações do THR, o novo filme do diretor Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, irá abrir o Festival de Veneza 2021. O filme é protagonizado pela atriz Penélope Cruz, reafirmando a famosa parceria do cineasta espanhol com a estrela.

O Festival de Veneza ocorre entre 1º e 11 de setembro na cidade italiana. Além do filme espanhol, outras estreias confirmadas no evento são Duna, de Denis Villeneuve, e Spencer, de Pablo Larraín, que conta a história do divórcio de Lady Di e do príncipe Charles.

Madres Paralelas conta a história de duas mães que entram no mesmo hospital no mesmo dia para dar à luz. Ambas são solteiras e engravidaram por acidente, porém, apenas Janis, a mais velha, está tranquila com a situação. A adolescente Ana se mostra nervosa e arrependida nas poucas palavras que as duas trocam durante as horas que passam juntas.

O filme analisa os impactos inesperados desse encontro nos anos e décadas que se seguem. O elenco de Madres Paralelas conta ainda com Rossy de Palma e Daniela Santiago. O filme é o primeiro longa do diretor desde Dor e glória (2019), que foi indicado a dois Oscar: melhor filme internacional e melhor ator (para Antonio Banderas).



Confira cenas do backstage do filme: