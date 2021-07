Atriz Claudia Rodrigues apresenta melhora e deixa semi-UTI

VO Victória Olímpio

Claudia Rodrigues recebeu alta da Unidade de Terapia Semi-Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo após apresentar melhora no estado clínico. A atriz teve alta no último sábado (17/7), mas a informação só foi compartilhada nesta segunda-feira (19/7) pela empresária da artista, Adriane Bonato, que publicou vídeo no Instagram informando sobre o estado de saúde.

A empresária informou que Claudia teve um pré-surto provocado pela falta de medicação utilizada no tratamento de esclerose múltipla. "Agora, que estamos mais calmos, vou contar o que aconteceu com a Claudia. Ela teve alta da Unidade de Terapia Semi-Intensiva na tarde de sábado e está no quarto. Na sexta feira [16], ela não fez a infusão do Ocrevus [remédio que trata a esclerose múltipla] para fazer uma infiltração no braço direito que está muito inflamado por consequência de uma ruptura parcial no tendão".

Adriana contou que houve uma confusão relacionando a vacina contra covid-19 ao tratamento da doença autoimune. "Quero deixar claro que cada caso é um caso. Além de ter esclerose múltipla há 21 anos, ela é transplantada, tem desautonomia e outros problemas de saúde. Não houve imprudência do médico dela, mas, sim, de quem está coordenando a questão das vacinas".





Há cerca de dois meses, Claudia teve piora no quadro de saúde após precisar interromper a medicação para conseguir se vacinar contra a covid-19. Como a segunda dose do imunizante seria apenas em agosto, ela foi liberada para voltar a tomar a medicação apenas em dezembro.

A empresária informou que a situação seria inviável, podendo causar um grande surto, até que a equipe médica optou para antecipar a segunda dose da vacina, para evitar que a artista ficasse tanto tempo sem os remédios.



Na semana passada, Claudia deu entrada no hospital após ter dormência no braço e na perna direita, além de apresentar quadro grave de cefaleia, febre e confusão mental. A atriz segue internada sem previsão de alta do hospital.