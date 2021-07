Tiago Piquilo quebra o silêncio e explica término com Tânia Mara

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Desde que anunciou sua cirurgia de aumento peniano, a faloplastia, Tiago Piquilo não sai da boca do povo. O cantor resolveu conversar com seus seguidores através da caixa de perguntas dos stories do Instagram, na noite deste sábado (17/07).



Durante o bate-papo, o artista respondeu a dúvida de um internauta que queria saber se o término da relação com Tânia Mara chegou ao fim por conta da cirurgia do aumento do seu pênis.

Ele confessou que a cantora se assustou com a repercussão do procedimento estético.

"Imagina, você estar com um cara e no dia seguinte acordar com o nome envolvido em todas as matérias, as pessoas brincando e levando para o lado da gozação? É terrível. Como não compreender que a pessoa vai tomar um susto, vai ficar sem chão e ficar nervosa?", questionou.

"Imagina se fosse com você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha? Por mais que você tivesse conversado sobre isso", desabafou.

Vale destacar que o cantor declarou, antes do procedimento, que não estava insatisfeito com a dimensão atual do membro.

Na sequência, o artista afirmou que a cantora sabia da cirurgia peniana desde o começo. E até justificou que o affair tivesse esfriado por conta da distância, já que Tânia voltou a morar no Rio de Janeiro.

"Todas as vezes que eu pude colocar o melhor perfume para ela, eu coloquei, todas as vezes que quis pude me arrumar mais para ela, eu me arrumei. Eu acho que isso é saudável. Então, por que não esteticamente me sentir bem para querer transferir isso para outra pessoa também?", indagou ele.

Confira, abaixo, o vídeo: