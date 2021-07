Sammy Lee diz que casamento com Pyong acabou depois de ver teaser de reality

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @pyonglee / Reprodução)

O ex-BBB Pyong Lee é um dos participantes do reality show Ilha Record, previsto para estrear ainda este mês com 12 "celebridades" confinadas numa ilha. Bastou o primeiro teaser da atração ir ao ar, porém, para os reflexos aparecerem no casamento dele com Sammy Lee, tal qual foi durante o BBB.

Isso porque as imagens da chamada mostram Pyong na cama com uma mulher cuja identidade não é revelada sob as legendas "traição" e "romance". No elenco do programa estão Antonella, Any Borges, Laura Keller, Mirella, Nádia Pessoa e Nanah Damasceno.

Postagens de Sammy Lee sobre o fim do casamento com Pyong (foto: Instagram @sammylee / Reprodução)

"Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos. Deus, por favor não deixa meu filho sentir a dor. Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", escreveu Sammy nos stories do Instagram, com uma foto em que aparece ao lado de Jake, filho de 1 ano do casal, numa matéria veiculada na imprensa. "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", continua ela, em outra postagem.