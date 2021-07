Nova série da HBO Max terá diretora de ‘Rua do Medo’

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Segundo informações divulgadas pelo Deadline na segunda-feira (19/7), a diretora Leigh Janiak, responsável pela direção da trilogia Rua do Medo da Netflix, vai participar da direção de dois episódios da nova série da HBO Max, The staircase.

A produção, que ainda não tem previsão de estreia, conta a história de como o escritor de romances policiais Michael Peterson foi acusado, em 2001, de matar a esposa, Kathleen. A série é baseada em fatos reais e tem como base vários documentários, livros e relatórios sobre o caso verídico.

Janiak divide a direção da série com o Antonio Campos. Além de assumir seis dos oito episódios de The Staircase, o diretor também vai assinar o roteiro juntamente com Maggie Cohn. A produção é de Campos, Cohn e da Annapurna Television, em parceria com a HBO Max.

O elenco é formado por Colin Firth, Toni Collette, Sophie Turner, Patrick Schwarzenegger, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt, Parker Posey, Odessa Young, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Michael Stuhlbarg e Tim Guinee.