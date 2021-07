Detonautas abordam cenário político em projeto que será lançado sexta-feira

I » Irlam Rocha Lima

Banda de rock traz obra crítica ao atual momento político do país - (crédito: Bruno Kaiuca/Divulgacao)

Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube, está entre os artistas brasileiros que mais contestam os atuais rumos políticos do país. Com posicionamentos expostos em redes sociais e, por vezes, envolvido em polêmicas e discussões virtuais, as ideias de Tico e da banda ganharam mais uma vitrine com o lançamento de Álbum Laranja. O EP de trabalho do grupo conta com 11 faixas trazendo críticas contundentes aos aspectos da atual administração pública e aborda situações a que o povo brasileiro tem sido exposto desde o início da pandemia de covid-19.



No lançamento do primeiro single do álbum, em junho de 2020, Micheque, Tico sentiu o peso de seu posicionamento. Ele conta que a música intensificou os ataques e as perseguições virtuais dos defensores extremados do atual governo, os chamados bolsonaristas. A canção, que traz em tom bem-humorado a notícia dos depósitos de R$ 89 mil, em cheques, que a primeira-dama teria recebido de Fabrício Queiroz, rendeu até ameaças de processo, mas o que ganhou mesmo foi um clipe satírico com a participação do ator e humorista Marcelo Adnet.



Oito das 11 faixas do Álbum Laranja, lançamento da Sony Music, que chega às plataformas digitais na próxima sexta-feira, já vinham sendo lançadas em singles desde o ano passado, dentre elas Bandeira brasileira, Kit Gay, Mala cheia, Político de estimação e Racismo é burrice. Já Roqueiro reaça ficou disponível nas plataformas digitais neste ano. “Racismo é burrice é uma adaptação de Lavagem cerebral, que Gabriel o Pensador lançou em 2003. O rapper participa da versão dos Detonautas. “Impressiona o fato de quase 20 anos depois temos que continuar lutando contra o racismo estrutural”, observa o músico.



Além de Tico, como cantor e principal compositor, integram a banda Renato Rocha (guitarra, violão e teclados), Phil (guitarra), André Macca (baixo) e Fábio Brasil (bateria). Na divulgação do trabalho, o videoclipe de Carta ao futuro, outra faixa do Álbum Laranja, traz uma animação lúdica, mas também enfática sobre o sentimento da população no atual momento. “Os brasileiros estão diante do obscurantismo e negacionismo que toma conta do país. O desastre na gestão da saúde, as alegorias fascistas e a tentativa de golpe, enfraquecendo a democracia. No clipe, os personagens são retratados e simbolizados por zumbis, que aterrorizam Brasília, acompanhados pelo aparato repressivo e seitas obscurantistas”, explica Tico.



Álbum Laranja

CD da banda Detonautas Roque Clube com 11 faixas. Lançamento sexta-feira nas plataformas digitais.