Mark Hoppus tranquiliza os fãs sobre tratamento contra câncer

Hoppus disse que está cansado devido ao tratamento, mas esperançoso - (crédito: Instagram @markhoppus/Reprodução)

O baixista da Blink-182, Mark Hoppus, relatou o andamento do estado de saúde e tranquilizou os fãs. De acordo com Mark, a quimioterapia está apresentando resultados. O músico enfrenta o tratamento contra câncer há alguns meses e revelou que está com a doença em junho, mas não detalhou o tipo de câncer que sofre.

"Exames indicam que a quimioterapia está funcionando. Ainda tenho meses de tratamento pela frente, mas essas são as melhores notícias", disse Mark Hoppus no início da publicação compartilhada pelo Twitter. Ele adiciona: "Eu estou muito grato e confuso e ainda um pouco doente da última sessão. Mas o veneno que os médicos estão colocando em mim e os pensamentos e desejos gentis das pessoas ao meu redor estão destruindo o câncer. Apenas vou continuar lutando".

O músico recebeu bastante apoio de fãs e colegas na rede social. Recentemente, Mark Hoppus divulgou a primeira foto careca, resultado do tratamento.