Cid Moreira diz que ama esposa e nega demência: "Eu estou no comando"

RN Ronayre Nunes

Os filhos de Cid acusam o pai de abandono e ainda levantaram suspeitas sobre a relação dele com Fátima existir por conta de um cárcere privado - (crédito: Reprodução/Instagram/@ocidmoreira)

O imbróglio familiar envolvendo o apresentador e jornalista Cid Moreira, 93 anos, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (21/7). Desta vez, ele mesmo foi a público defender que a relação com a esposa, Fátima Sampaio, é baseada no amor e não em violência.



Isso porque os dois filhos de Cid acusam o pai de abandono e ainda levantaram suspeitas sobre a relação dele com Fátima existir por conta de um cárcere privado. Rodrigo Radenzev Simões Moreira e Roger Felipe Moreira entraram com um processo na Vara de Família e Registro Civil da Comarca de Petrópolis, Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai, bloqueios de bens, revisão das contas bancárias e ainda abriram inquérito contra a madrasta, Fátima Sampaio Moreira no Ministério Público, com pedido de prisão provisória.

No vídeo, Cid está na mesa com Fátima durante uma refeição. Fátima então comenta que o “negócio tá feio” para ela e então ouve como resposta do marido: “Não sei por quê. Você foi a minha escolhida, estamos juntos”.

O diálogo prossegue com Cid pontuando que é a “autoridade” da casa e que ama Fátima: “Acima de tudo, estamos ligados pelo amor”. A mulher então indica que o casal já tomou “providências legais” sobre a acusação e o homem conclui: “Estamos aqui, eu estou no comando, para deixar bem claro. Continuo gravando, com a consciência tranquila”.