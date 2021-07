Esposa de Cid Moreira rebate acusações do filho adotivo e defende marido

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

A esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, defendeu o marido contra as acusações de seu filho adotivo, Roger Moreira, que acusou o jornalista de o ter deserdado. "Ele foi adotado adulto, não foi um bebê abandonado", contou Fátima através das redes sociais de Cid, na manhã desta quarta-feira (14/07).

Roger cedeu uma entrevista para Fabíola Reipert, do Balanço Geral, onde contou que o pai o enviou uma carta informando a retirada de seu nome do testamento, lembrando alguns atritos entre eles, como quando o cabelereiro ameaçou processar o pai devido a direitos trabalhistas e de ter plantado uma fofoca na mídia, afirmando que o apresentador não era mais famoso.

O conteúdo postado nas redes sociais de Cid possui mais de 13 minutos e Fátima é quem aparece relatando a sua versão dos fatos. Na legenda, ela escreveu: "Bom dia! Eu vim no Insta do Cid porque ele não pode se manifestar por questão de segredo de justiça. Então eu, que vivo há mais de 20 anos com ele, vou me pronunciar e colocar a minha visão da situação!"