Dudu Azevedo anuncia saída da Record TV: "Cada dia uma nova chance"

VO Victória Olímpio

(crédito: Dudu Azevedo/Instagram/Reprodução)

Dudu Azevedo surpreendeu os seguidores e anunciou a saída da Record TV. Nas redes sociais, o ator falou sobre novos ciclos e agradeceu à emissora pelo tempo: "Cada dia uma nova chance. Todo dia é renascimento. Não posso me privar do direito de me perdoar todos os dias pelos erros que cometo, fazendo isso com responsabilidade e autocrítica, mas me dando novas chances pra acertar".

O ator ficou muito conhecido na emissora por interpretar Jesus nas novelas bíblicas Apocalipse, Os 10 mandamentos, Jesus e Gênesis. "Hoje encerro mais um ciclo na minha vida. Mais um trabalho chega ao fim e assim fecho também meu ciclo nessa empresa, Record TV, que me recebeu e deu grandes oportunidades. Sou muito feliz por tudo que tenho e venho vivendo na minha vida. Sou um profissional e homem muito realizado. Privilegiado mesmo".

"Oportuno dizer que nesse momento muitos ciclos estão se fechando na minha vida e que, apesar das dores que isso me causa, não deixo de segurar firme na possibilidade de um grande, luminoso e promissor horizonte a se abrir diante de mim", desabafou.