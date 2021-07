Ao ar livre, Quintal CCBB vai oferecer música e gastronomia

CB Correio Braziliense

O grupo Choro Livre é uma das atrações do evento Quintal CCBB - (crédito: Rayan de Souza)

Montado na área de convivência do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o evento Quintal CCBB estreia neste sábado (24/7). Até 15 de agosto, o local se tornará ponto de encontro onde a família brasiliense poderá desfrutar de experiências musicais e gastronômicas ao ar livre.

A programação se inicia neste sábado (24/7), às 9h, com o Capital Bistrô, que oferecerá kits especiais de café da manhã no jardim, podendo ser consumidos no gramado ou no próprio bistrô. Nos cardápios matinais estarão presentes pães, queijos, frutas, biscoitos, bolos, sucos e mais, incluindo alimentos com restrições à lactose e ao glúten. Já no horário do almoço, de 11h às 17h, a programação fica por conta do restaurante Carpe Diem, com pratos à la carte e buffet.

As noites serão de responsabilidade do chef Marcelo Petrarca, que contará com um restaurante exclusivo e menus elaborados durante o evento. O espaço abre ao público na próxima sexta-feira (30/7), às 19h, e funcionará até 14 de agosto, às sextas e sábados. A cada semana será apresentado um cardápio diferente, divulgado sempre às segundas-feiras.

Acompanhando a experiência gastronômica, o espaço receberá o jazz moderno e eletrônico da Orquestra Quadrafônica, na data de estreia. Nas demais sextas, a banda Choro Livre será a trilha sonora do local e, aos sábados, o Maestro Claudio Cohen e o Grupo Violoncelos do Teatro estarão presentes no restaurante.

Ao longo do fim de semana, o jardim também receberá feiras com produtos orgânicos e sustentáveis, além de food trucks e atrações musicais de Brasília. Completando a programação do Quintal CCBB, o evento contará com oficinas e atividades abertas do Festival Desenho Vivo.

Serviço

Quintal CCBB

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. 24 de julho a 15 de agosto

Entrada franca