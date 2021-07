Viegas anuncia single em parceria com revelação do reggae

CB Correio Braziliense

A música resultante da parceria deve ser lançada no próximo mês, junto com um clipe - (crédito: Divulgação)

Finalista da segunda edição do reality da Globo No Limite, Viegas anunciou parceria com Julies, uma das maiores revelações e apostas do pop reggae nacional. A música está sendo produzida junto com o clipe, que deve ser lançado junto, no próximo mês.

O anúncio da parceria ocorreu na quinta-feira (23/7), antes da final de No Limite, que teve como ganhadora a jogadora Paula. Julies se diz feliz com a parceria e ainda manda um recado ao finalista. “Como participante de reality, Viegas é um ótimo cantor (risos). Brincadeiras à parte, estou torcendo muito para que ele saia campeão deste desafio e que nossa canção seja mais um sucesso para a carreira desse monstro que eu admiro muito”, declara a artista em material de divulgação.

O single fará parte do EP de estreia de Julies, previsto para ser lançado no final do ano. Além de Viegas, o artista coleciona parcerias de sucesso de artistas como Maneva, Deko, Anna Lú e Zapi.