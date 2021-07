Com final morno e cheio de reprise, Paula é a grande vencedora do ‘No limite’

RN Ronayre Nunes

O No limite chegou no limite e terminou na madrugada desta quarta-feira (21/7). A grande vencedora foi Paula, do grupo Carcará. Conciliadora e bem estrategista, Paula leva R$ 500 mil para casa. A votação para o vencedor foi popular e a mulher teve 66,7% dos votos.



Em segundo lugar ficou Viegas, que levou R$ 100 mil. Por decisão dos próprios participantes, André recebeu o título de 3º lugar (contra Zulu) e ficou com R$ 50 mil. Ao final, Paula agradeceu e mostrou que se dedicou para o reality: “Eu sinto muita gratidão, eu me entreguei, me preparei e levei a sério".

Final morno

No fim das contas, a grande final do programa encerrou um ciclo morno — alterado por poucas ocasiões. A maior parte do tempo foi dedicada a reprises — mesmo com todos os participantes reunidos e assistindo ao programa ao vivo. Em uma votação um pouco confusa, eles escolheram o terceiro lugar de André de forma “surpresa” e palpitaram sobre quem seria o ganhador, mas nada a mais.