Amazon anuncia o Prêmio Geek de Literatura em parceria com editora

(crédito: Divulgação)

A Amazon anunciou, com o Omelete e a editora Pipoca & Nanquim, o lançamento do Prêmio Geek de Literatura, que irá reconhecer autores geek independentes no Brasil e os seus trabalhos. Pela primeira vez, artistas de quadrinhos e também autores de ficção científica, fantasia e horror poderão participar de um prêmio da Amazon feito exclusivamente para a audiência geek.

Autores que desejem participar deste prêmio devem publicar os livros ou quadrinhos em português por meio do Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de autopublicação da Amazon, e incluir a hashtag #PrêmioGeek nas palavras-chaves durante o processo de publicação. Os termos e condições do Prêmio Geek podem ser vistos no site oficial. As inscrições começam em 22 de setembro e os autores terão até 22 de outubro para inscrever as obras.

O trabalho dos participantes será avaliado por um painel editorial da Pipoca & Nanquim e do Omelete para selecionar uma lista de cinco finalistas para cada uma das duas categorias, de livros e de quadrinhos. Os vencedores serão então selecionados por voto popular, e a audiência escolherá as obras favoritas em uma página especial no mês de novembro. Os dois autores vencedores receberão, cada um, o prêmio em dinheiro de R$ 10 mil, além de um contrato para publicação de uma versão impressa do livro e do quadrinho pela Pipoca & Nanquim. Eles serão anunciados durante a CCXP do Omelete, em dezembro.

“Geeks são leitores apaixonados, seja por histórias de ficção científica, fantasia, horror ou quadrinhos, e os autores brasileiros têm muito a oferecer nesses gêneros”, disse Alexandre Munhoz, gerente-geral de livros na Amazon Brasil, em nota. “Ficamos muito felizes em apoiar uma comunidade tão vibrante a ampliar o seu reconhecimento e engajar novos leitores. O Prêmio Geek será uma grande oportunidade para autores mostrarem seus trabalhos e para leitores encontrarem novos universos”, ele adiciona.

Os autores também podem criar a própria página do autor, na qual podem compartilhar as informações mais atualizadas sobre eles e os livros para milhões de leitores. A página do autor fica disponível no site da Amazon, o que ajuda leitores a encontrarem livros dos autores favoritos e a saber mais sobre eles em um único lugar.

Além disso, os autores podem usar a ferramenta Kindle Create, disponível para PC e Mac, um modo de otimizar a publicação que permite recursos como leitura guiada, uma prévia do livro, estilo de capítulos e muito mais. Para apoiar e instruir autores e criadores, as melhores formas de usar o Kindle Create, a Amazon irá realizar um webinar a ser divulgado na página do prêmio.