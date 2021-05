Dia do Orgulho Nerd: conheÃ§a projetos da produÃ§Ã£o geek nacional

(crédito: Reproducao/Editora Sextante/GMT)

O modo de vida nerd e a cultura geek, que até certo ponto eram associados a estereótipos negativos, gostos peculiares e inabilidade social, passam a ocupar posições privilegiadas no cenário pop-tecnológico e de entretenimento, além de se tornarem potências mercadológicas. As conquistas por meio da popularização das múltiplas linguagens, reunidas em grandes conferências internacionais, são motivo de celebração e de orgulho neste 25 de maio, que marca simultaneamente o Dia da Toalha e o Dia do Orgulho Nerd. Além de celebrar a data, o Correio apresenta dois importantes projetos da produção geek nacional: a gravadora GeekMusik e a plataforma de quadrinhos Social Comics. Confira:

Origens

O guia do mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams, e principalmente os fãs apaixonados da série literária tiveram muito a contribuir para o estabelecimento de uma data comemorativa em ode a cultura nerd. O título é referência as múltiplas funções, além do valor sentimental e psicológico, da toalha na trajetória de um mochileiro interestelar. O Dia da Toalha surgiu, então, como uma homenagem ao legado do autor reverenciado e bem humorado, que morreu em maio de 2001. Duas semanas depois da morte de Adams, em 25 de maio, um grupo de fórum da série saiu às ruas carregando uma toalha nos ombros ou pendurada na mochila, o que depois viraria tradição e uma das inúmeras referencias do mundo geek.

O cinema clássico de sci-fi também contribuiu para consolidar uma segunda data de promoção da cultura nerd: o Dia do Orgulho Geek, também sob mobilização da base de fãs. Isso porque, 25 de maio de 1977, marca a estreia do filme Star wars: Episódio IV – Uma nova esperança, primeiro – por ordem de lançamento – da saga icônica idealizada pelo cineasta George Lucas. A visão de Lucas atravessou gerações, avanços e limitações tecnológicas, e ainda é um dos principais símbolos para a cultura pop e nerd, gerando inúmeros produtos derivados. A movimentação da comunidade geek para reafirmar suas preferências ocorreu em meados de 2006, iniciada por nerds espanhóis.

No entanto, as referências e expressões da cultura nerd não cabem em definições preestabelecidas ou limitantes. Elas podem estar nos quadrinhos, nos livros, nos jogos, e-sportes, nas séries, filmes, animes, nos cosplays, no mercado de produtos e serviços de tecnologia, e até na música. A dimensão é global. No Brasil, o segmento é destaque, tanto como público como na produção, e a cada ano abre mais espaço, tornado-se vitrine em grandes convenções sediadas dentro e fora do país, como por exemplo a Comic Con Experience (CCXP).

Ao tomar conhecimento da efervescência e dos números movimentados pelos fãs brasileiros de animes, filmes, séries, e jogos, o CEO da gravadora RapRJ, Alexandre Duncan, decidiu criar a primeira gravadora nacional especializada no segmento: a GeekMusik. “Fomos conhecendo alguns artistas e percebemos que não se tratavam de artistas isolados, eram vários, com uma linguagem e uma identidade bem específicas. Percebemos que existia uma cena a ser trabalhada. Fizemos questão de montar um time de pessoas que gostam e vivem essa cultura”, explica Duncan. O empresário conclui dizendo que em outros países isso já ocorre de forma bem profissional e afirma que em breve isso deve ocorrer também no Brasil.

Felícia Rock

Um dos nomes femininos de destaque nesta cena, que tem movimentado bilhões de views e plays nas plataformas digitais, é a cantora e rapper pernambucana Felicia Rock, que recentemente lançou trabalhos autorais pela gravadora GeekMusik. “Um dos meus trabalhos mais recentes foi Magic flow, sendo este meu primeiro videoclipe (oficial). É um som autoral com inspiração na estética da personagem Merlin, do anime Nanatsu no Taizai, que fala sobre poder pessoal e o uso da voz para encantar as pessoas”, explica Felícia, que embala as rimas em sonoridades próprias do rap, com influências do pop trap e do Kpop, pop produzido por artistas sul-coreanos.

Ela conta que a música e o mundo geek se entrelaçaram ainda na infância sob diversas influências, como os filmes e sagas clássicas como Star wars, Matrix, Senhor dos anéis. Era acompanhada e incentivada pelo pai que também foi responsável por iniciá-la na música. “ Também costumava socializar muito com a galera em volta desses assuntos, seja jogando beyblade, Yu gi-oh, RPG, jogos on-line ou indo em eventos geek. Também acompanhava os animes na tevê e acabei me apaixonando muito. Comecei cantando os temas”. Em 2011, aos 15 anos, ela criou o canal no YouTube com covers do mundo pop e de temas de animes, além de criar as próprias versões em português. “Mas em 2017 vi a oportunidade e comecei a fazer meus próprios temas geeks, até porque eu já sentia mesmo a necessidade de criar músicas originais desde criança. Foi a união de duas paixões”, completou.

Sidney Scaccio

Já o cantor, rapper e produtor musical de São Paulo Sidney Scaccio conta que o interesse pelo universo geek também tem raízes na infância, sendo introduzido à essa cultura por meio de animes, filmes, séries e videogames. Já a música veio na adolescência, tendo Player Tauz e 7 Minutoz como fortes referências. Ele define a música geek como “uma mistura do mundo das ideias com o dia a dia das pessoas, transformando histórias, personagens e identidades, em várias emoções e reflexões”. Scaccio começou a não só escrever, como também a produzir os próprios beats, como forma de se expressar. “Minhas temáticas são o motivacional, o sensual e o reflexivo. Em cada som tento misturar o máximo de referências do anime e da minha vida pessoal”, explica.

O músico completa reforçando a importância de haver uma data para celebrar a cultura nerd. “O universo geek tem se mostrado extremamente versátil e vem sempre trazendo surpresas. [A data] É importante em vários aspectos, mas o principal na minha opinião é o de mostrar como o mundo geek transforma a vida das pessoas positivamente e influencia jovens, crianças e adultos a acreditarem em seus sonhos”, finaliza.

Importância do quadrinho nacional

“Somos Geek!” é o slogan do estúdio de produções Eleven Dragons, comandada por JP Sette e responsável dentre outros projetos pela criação da Social Comics, plataforma brasileira de leitura de quadrinhos via streaming. Além de facilitar o acesso dos fãs, a plataforma tem incentivado a produção nacional do segmento, especialmente durante a crise editorial no país. O trabalho mais recente estreou nesta terça-feira (25/5), Dia do Orgulho Nerd, e se trata do quarto quadrinho da série de sucesso Wardogs Chronicles. Todos os volumes da série estão disponíveis para leitura gratuita na Social Comics. Basta realizar o cadastro na plataforma e procurar pelos títulos.

O enredo inicial da série apresenta um mundo quase apocalíptico, em que o DNA de animais urbanos – como cachorros, gatos e ratos – é combinado com o de humanos, gerando seres híbridos que precisam lidar com a crise sócio-política. A quarta edição é subtitulada Red Birth, e conta a história de origem de Mahina, que será a antagonista da série.

O novo trabalho também prepara o público para a chegada de uma série de animação em 2022, produzida pelo estúdio Eleven Dragons. A ideia inicial é lançá-la em uma nova plataforma de streaming da Social Comics, a ser criada. JP Sette, fã da cultura geek e CEO da Eleven Dragons e da Social Comics, falou ao Correio, sobre os desafios de produção de qualidade com baixo orçamento e um pouco sobre as referências do projeto. “São várias referências, de Katsuhiro Otomo até coisas como Castlevania, passando por animes como Megalobox e Psycho Pass. Buscamos muitas referências na cultura japonesa, mas também em técnicas desenvolvidas mais recentes para ajudarmos na produção”, destaca.

Ele também ressaltou a importância do investimento e incentivo à produção nacional. "Tem toda importância para o mundo dos quadrinhos. O Brasil tem talentos incríveis que estão em mesmo nível internacional que qualquer quadrinista gringo, e até maior. Cabe a nós valorizarmos”. O empresário finalizou reforçando a principal mensagem da data comemorativa escolhida para o importante lançamento. “A principal homenagem, para mim, é que o Dia do Orgulho Nerd é o dia de se mostrar orgulhoso de quem somos. Seja sempre quem você é, tenha orgulho de quem você é”, reforçou.



