Do quintal com samba ao jazz: fim de semana tem opÃ§Ãµes de lazer ao ar livre

I » Irlam Rocha Lima

A cantora Carol Nogueira é uma das atrações culturais do fim de semana - (crédito: Arquivo pessoal)

Montado na área de convivência do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o evento Quintal CCBB estreia hoje. Até 15 de agosto, o local se tornará ponto de encontro para experiências musicais e gastronômicas ao ar livre, opção de lazer familiar com bastante espaço para evitar aglomerações. O evento estreia às 18h com a voz de Carol Nogueira. Cantora com 10 anos de carreira, ela interpretará composições de Dona Ivone Lara, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, entre outros. Para a artista, a volta aos palcos é motivo de celebração. “Fiquei lisonjeada ao ser convidada para participar desse projeto que tem acolhido grandes nomes da música popular brasileira”, comemora. A parte gastronômica fica por conta do bistrô do chef Marcelo Petrarca, dos restaurantes Bloco C e Lago.



Para quem prefere um som mais intimista, a partir das 20h, um mix de standard de jazz e clássicos da bossa nova podem ser conferidos no Dolce Gar Niente, pizzaria do Complexo Gastronômico instalado no Edifício Oásis, 304 do sudoeste, com a interpretação da cantora Pri Lisboa, acompanhada pelo pianista Cleudson Assis. Os dois são figuras do circuito musical de outros restaurantes em Águas Claras e no ParkShopping.

Choro no Eixo

No domingo, também há lazer ao ar livre. Às 16h acontece a apresentação da cantora Taliz, na programação do Domingo no Clube, na área externa do Espaço Cultural do Choro, no Eixo Monumental. Acompanhada pelo pianista Felipe Portilho e o baterista Lucas Pimentel, a jovem cantora de Samambaia vocaliza canções de Tim Maia, Bruno Mars, Beyoncé e Lauryn Hill. “Com o meu trabalho, busco ser uma referência negra e periférica da música feita no Distrito Federal”, afirma a intérprete.



As rodas de samba no Café Musical do Clube do Choro e no Feitiço das Artes também têm programações para o domingo. Os organizadores destacam que todas os eventos seguem os protocolos de segurança referentes contra a covid-19.