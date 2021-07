"Vacina demorou para ela também", lamenta Xuxa após morte de fã para covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ reprodução )

A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para lamentar a morte de uma fã para a covid-19 neste domingo (25/7). Com uma foto ao lado de Lívia Queiroz, que tinha 37 anos, Xuxa escreveu um texto carinhoso em homenagem a ela.



"Livia, que Deus te espere com o mesmo amor e carinho que você sempre me tratou. Você vai fazer muita falta pra todos seguidores e amigos que você conquistou. Espero que seus familiares recebam um abraço e o colo de Deus. Mais uma vítima do Covid. Sim, a vacina demorou pra ela também", escreveu.

Recentemente, Xuxa também lamentou o fato da vacina ter demorado a chegar para Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel. O ator e apresentador passou um mês internado devido à complicações da covid-19 e recebeu alta neste sábado (24/7).