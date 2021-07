Luciano Szafir tem alta após mais de um mês internado com covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Luciano Szafir/Instagram/Reprodução)

O ator e apresentador Luciano Szafir, 52 anos, teve alta hospitalar neste sábado (24/7) após um mês internado por complicações da covid-19. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. "Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa", diz comunicado da assessoria de imprensa do ator.

Na segunda-feira (19/7), Szafir recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seguia em tratamento em um quarto.

O apresentador foi internado em 22 de julho com reinfecção pela covid-19. Durante o tratamento, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para tratar um sangramento no abdômen.