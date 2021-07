Grupo brasiliense Di Propósito lança novo single: 'Na na ni na não'

CB Correio Braziliense

(crédito: Di Propósito/Divulgalção)

A banda brasiliense Di Propósito lançou na quinta-feira (22/7) o primeiro volume do projeto Tudo Di Propósito, que conta com 13 músicas inéditas. Nessa primeira parte chegam as músicas Na na ni na não, com clipe lançado juntamente às novas faixas, e Convence ninguém, que terá o vídeo disponibilizado na próxima quinta (29/7). As músicas prometem impulsionar o sucesso do grupo, que tem mais de 190 milhões de visualizações no canal do YouTube.

“Na na ni na não é uma música muito linda, que fica na cabeça, já vejo as pessoas balançando o dedo e usando como uma forma de brincar para responder não”, conta o vocalista Kaique, em nota. “Acredito que ela veio para impactar, veio para fazer a diferença, juntamente à faixa Convence ninguém, as primeiras músicas do nosso álbum Tudo Di Propósito, que foi todo pensado para as pessoas curtirem”, completa. Confira o clipe da nova faixa:

Este primeiro volume do projeto chega depois do single Pesou o rolê, que conta com as participações de Jojo Todynho e Xanddy, do Harmonia do Samba, e tem deixado o grupo animado para ver a reação do público. “Acho que as pessoas vão curtir bastante. Tudo foi feito com muito carinho, muito amor, então tenho certeza que vai ser um sucesso”, diz o surdista Acerola. “As pessoas vão se identificar com Na na ni na não. Vai ser mais um hit que a gente está preparando. De quebra ainda vem Convence ninguém, uma música muito bacana, um romantismo mais moderno”, adiciona Pedro Barreto, o tocador de tantan do grupo.

O Di Propósito ficou conhecido nacionalmente pelo hit Manda áudio, que acumula 100 milhões de execuções nas plataformas digitais entre as diferentes versões da música, e que já esteve na playlist Top 50 do Spotify. O grupo é formado por Kaique (voz), Laycon (voz), Gegê (percussão), Xandy (pandeiro), Pedrinho (tantan), Mateusinho (cavaco) e Acerola (surdo), e nasceu no Guará, em 2009. Alguns anos depois, o que era motivo de encontros casuais e sempre divertidos, tornou-se um projeto musical, que vem ganhando a cena do pagode.