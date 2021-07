Ex-BBB Arthur realiza o sonho de comprar apartamento com vista para o mar

CB Correio Braziliense

O ex-BBB Arthur Picoli não ficou milionário com o programa, mas estrelou algumas propagandas e trabalhou em eventos quando saiu da casa. O resultado pode ser visto no instagram do rapaz: um apartamento com vista para o mar, an Barra da Tijuca (RJ).

O instrutor de crossfit dividiu com os seguidores a felicidade e o orgulho de realizar esse sonho de consumo. "Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial", escreveu. Logo depois veio a promessa de um open house para amigos "quando puder".