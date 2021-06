Arthur Picoli vira meme após confundir teste de covid-19 com teste de gravidez

VO Victória Olímpio

O ex-bbb Arthur Picoli virou meme nas redes sociais após confundir um teste positivo para covid-19 com um teste de gravidez. No Twitter, o instrutor de crossfit viu a publicação de uma fã e parabenizou desejando saúde ao bebê, mas logo em seguida percebeu o erro e se desculpou.

"Acabei de sair da farmácia e sou a mais nova positiva do Brasil", escreveu a internauta. "Que venha com saúde", comentou Arthur, a princípio. A dona do perfil decidiu esclarecer então rindo sobre a confusão: "Brigada pela mensagem filho mas no momento é teste de covid mesmo. Primeiro preciso arrumar um namorado".

"Foi mal! Pensei que era teste de gravidez. Melhoras! Deus te abençoe", desejou Arthur. Nos comentários da publicação, internautas riram e brincaram sobre a situação. Mas apesar de ter virado meme na rede, alguns o criticaram afirmando que Arthur estava sendo insensível ou querendo chamar atenção.

Mas uma vez, o ex-bbb se desculpou e afirmou que é comum desejar coisas boas as pessoas e que estava sem óculos, motivo que o fez confundir os dois testes: "Se quiserem me cancelar por isso, só lamento. Eu estou sem óculos e é da minha natureza desejar boas coisas para as pessoas".